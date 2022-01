🇪🇺 Guten Abend!

🖤 Es ist ein trauriger Dienstag in Brüssel, in Italien und an anderen Orten der EU: Trauer um David Sassoli, der Präsident des EU-Parlaments ist im Alter von 65 Jahren in einem Krankenhaus in Norditalien verstorben.

🦠 Kann eine Erkältung vor Covid-19 schützen?

😮 Der anonyme Held von Karlsruhe: das Video einer Querdenker-Demo geht viral.

🌍 Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck zeigt auf, welche Anstrengungen es jetzt braucht.

🎾 Hat Novak Djokovic in seinem Einreiseantrag gelogen?

🚘🚔Die ziemlich unglaubliche Geschichte der Lehrerin, die ihren positiv getesteten Sohn in den Kofferraum gesteckt hat.

