LIVE: AfD-Protest gegen Scholz im Bundestag in Berlin

In Berlin muss sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten zum Corona-Management in Deutschland stellten. Es ist die erste Regierungsbefragung für den seit Dezember 2021 amtierenden Kanzler.

Scholz wiederholte, er halte die Impfpflicht für notwendig.

Die AfD-Abgeordneten hielten kleine Plakate vor sich, auf denen stand "Freiheit statt Spaltung". Die rechtspopulistische Partei spricht sich gegen die von der Regierung Scholz geplante allgemeine Impfpflicht aus. Solche Protestaktionen sind im Bundestag eigentlich verboten.

Viele AfD-Politikerinnen und -Politiker sprechen sich sogar komplett gegen die Impfungen aus.

Thorsten Frei, der Parlamentarische Geschäftsführer von CDU/CSU kritisierte in der ersten Frage, dass die Bundesregierung nicht selbst einen Gesetzentwurf zur Einführung der allgemeinen Impfpflicht einbringen will. Doch Olaf Scholz weist auch den Vorwurf mangelnder Führung zurück: Weil es sich um eine so grundsätzliche Frage handle, sei dies ein guter Weg. Scholz meint, der eingschlagene Weg werde helfen, die aufgeregte Debatte zu befrieden.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland an diesem Mittwoch erstmals über 400, das Robert Koch-Institut verzeichnete einen neuen Höchststand an Neuinfektionen - die meisten davon gehen wohl auf die ansteckendere Omikron-Variante zurück.