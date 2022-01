Australiens Einwanderungsminister widerruft Djokovic-Visum

Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke hat seine ministeriellen Befugnisse genutzt, um das Visum von Tennisstar Novak Djokovics zu widerrufen, nachdem ein Bundesgericht Anfang dieser Woche den Widerruf von Djokovics Visum aufgehoben hatte.

Hawke erklärte, er habe "im öffentlichen Interesse" das Visum aus "Gesundheitgründen und Gründen der der Öffentlichen Ordnung“ aufgehoben.

Vor seiner Entscheidung habe er die ihm vom Innenministerium, dem australischen Grenzschutz und Djokovic zur Verfügung gestellten Informationen "sorgfältig geprüft".

Die Anwälte des Tennisstars hatten bereits im Vorfeld der Entscheidung angekündigt, eine einstweilige Verfügung gegen einen ministeriellen Widerruf des Visums beantragen zu wollen. Damit wollen sie erreichen, daß das Verfahren solange hingezogen wird, bis die Australian Open beendet sind.

Die Entscheidung Hawkes wurde am Freitagabend um 17.52 Uhr Ortszeit bekanntgegeben. Die Australian Open, an denen Djokovic teilnehmen möchte, beginnen am Montag. Gestern war dem Serben ein Duell mit seinem Landsmann Miomir Kecmanovic zugelost worden.