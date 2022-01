Debatte um die Impfpflicht - Euronews am Abend 26.01.22

☃️ Guten Abend!

😮 Moskaus Vertreter bei der EU zu einem möglichen Einmarsch in die Ukraine - Wladimir Tschitschow im Euronews-Interview.

😷 Deutschland debattiert über die Impfpflicht - und protestiert wird auch.

🖤 Nach einem Corona-Protest ist ein Musiker (53) ums Leben gekommen. Was war da los?

🛳 Werden auf Europas Kreuzfahrtschiffen Beschäftige "wie Halbsklaven" behandelt?

💶 Aufschrei in Frankreich: Altenheim-Betreiber "Orpea" ist laut Recherchen vor allem am Geld interessiert und spart am Essen.

💳 El Salvadors Präsident setzt voll auf Bitcoins - zum Entsetzen des IWF.

🚗✈️ Schon gesehen? Das fliegende Auto aus der Slowakei.

🌠 Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend! @euronewsde