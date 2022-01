Was an diesem Freitag wichtig ist - Euronews am Abend 22.01.22

🌍 Guten Abend!

😷 Ein weiterer Tag mit Negativ-Rekord an Infektionszahlen - und wie sieht es anderswo in Europa aus?

✈️ Was hat es gebracht: Das Krisentreffen zwischen Lawrow und Blinken in Genf.

🛢 So schlimm ist die Ölpest in Peru.

🎾 Hat Djokovic die Rekordjagd schon verloren? Oder zieht er noch ein Impf-Ass?

🖤 Er schmetterte "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That): Meat Loaf ist mit 74 gestorben.

❓Was war los bei THE VOICE OF HOLLAND? Eine Reportage schildert die sexuellen Übergriffe.

⛄️ 32 Stunden durch verschneite Landschaften reisen: Der PARTY ZUG in der Türkei macht GUTE LAUNE!

🍕🥘🥗 Wir wünschen Ihnen ein gutes Wochenende! Und auch am Samstag und Sonntag schicken wir einen Newsletter per Telegram - dort finden Sie uns unter @euronewsde