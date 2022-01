Wintersturm und Rekord-Schnee in den USA: 11 der coolsten Bilder

Von Massachusetts bis Maine wüteten die Winterstürme an diesem Sonntag weiter. In Boston könnte der Rekordschnee aus dem Jahr 2003 an diesem Wochenende übertroffen werden. Auch in New York lag viel Schnee.

In weiten Teilen des Nordostens der USA rechneten Wetterdienste mit "gefährlichen Minusgraden". Etwa 16 Millionen Menschen waren von Wetterwarnungen betroffen. Vor allem Stromausfälle wurden befürchtet.

Leichter bis mäßiger Schneefall sollte bis zum Abend andauern, wobei das Ende des Schnees im östlichen Teil von Massachusetts gegen 23 Uhr erwartet wird - laut Angaben der Regionalregierung.

In Teilen des östlichen Massachusetts, Long Island und Rhode Island fielen mehr als ein Meter Schnee und es tobten weitere Schneestürme, und in einigen Gebieten in Massachusetts wurden Orkanböen registriert, wobei die stärksten Windgeschwindigkeiten in Cape Cod gemessen wurden.

Rodeln im Washington Square Park in New York Brittainy Newman/Brittainy Newman

Skifahren - mitten in New York City Mary Altaffer/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Schneesturm am Times Square in New York Mary Altaffer/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Radfahrer mit Skibrille in Cambridge in Massachusetts JOSH REYNOLDS/AP

Skifahrer in Boston Michael Dwyer/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Wer springt höher? Michael Dwyer/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Mitten in der Stadt in Boston - ob der Schirm was bringt? Michael Dwyer/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Nicht wirklich gemütlich: Mann in Massachusetts MARK STOCKWELL/AP

Auf dem Highway 50 bei Queenstown in Maryland Julio Cortez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.