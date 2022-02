Es hat 60 Jahre gedauert, bis die französische Nationalversammlung ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass den Harkis und ihren Nachkommen ein Recht auf Entschädigung einräumt /zusichert.

Erst im Herbst hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die algerischen Hilfstruppen, die im Algerienkrieg an der Seite Frankreichs gekämpft hatten, um Verzeihung gebeten und Reparationszahlungen angekündigt.

"Eine Rede wird nicht die 60 Jahre der Ungerechtigkeit beheben, und manchmal nützen Worte nicht viel. Aber ich wollte mit diesen wenigen Worten heute die Anerkennung der Missstände, über die die Republik nie gesprochen hat, zum Ausdruck bringen", sagte Macron.

Im Krieg um die Unabhängigkeit Algeriens kämpften rund 200.000 Harkis an der Seite der einstigen Kolonialmacht Frankreich. Nach dem Krieg ließ Frankreich die Kämpfer im Stich - in Algerien wurden sie unterdrückt und angefeindet. Diejenigen, die nach Frankreich fliehen konnten, lebten unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern.

Das nun beschlossene Gesetz erkennt die unwürdigen Bedingungen an, unter denen die 90.000 Harkis und ihre Familien, die nach der Unabhängigkeit aus Algerien geflohen waren, aufgenommen wurden. Fast die Hälfte von ihnen wurde in Lager in Frankreich verbannt.

Ihnen steht nun eine Entschädigung zu, die sich nach der Dauer des Aufenthalts in diesen Einrichtungen richtet und zwischen 2.000 und 15.000 Euro liegt.