Corona-Beschränkungen: Österreich und Schweiz vor Befreiungsschlägen

Aufatmen in den Niederlanden. Die seit Dezember geltenden strengen Corona-Regeln werden ab diesem Freitag schrittweise aufgehoben. Zuerst dürfen Lokale, Kinos, Theater und Stadien wieder fast uneingeschränkt Besucher empfangen und bis 1 Uhr nachts statt nur bis 22 Uhr öffnen. Ausgenommen bliebt Wien.

Mit den Maßnahmen reagiert die Regierung in Den Haag auf sinkende Infektionszahlen und wachsenden Druck aus der Bevölkerung. Am Freitag in einer Woche soll mit der weitgehenden Abschaffung der Maskenpflicht und des Gesundheitspasses der letzte Öffnungsschritt folgen. Mund-Nasenschutz muss dann nur noch im öffentlichen Nahverkehr und in Flugzeugen getragen werden.

Österreich: Tourismus-Branche macht Druck

Österreich plant weitere Abschaffungen von Restriktionen am kommenden Wochenende. Einzelheiten sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Im Raum steht ein Wechsel von der 2G- zur 3G-Regel in der Gastronomie. Österreich hat eine deutlich höhere 7-Tage-Inzidenz als Deutschland. Die Lage in den Kliniken ist aber stabil.

In der Schweiz entscheidet die Regierung heute, ob neben Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte auch alle anderen Maßnahmen wegfallen. Im Gespräch ist nur eine teilweise Beibehaltung der Maskenpflicht.

Klinik-Streik in Slowenien

Engpässe in Kliniken werden heute in ganz Slowenien erwartet. Gewerkschaften für das Gesundheitswesen haben im Konflikt um Lohnerhöhungen zu einem Streik aufgerufen.

4-Tage-Woche in Belgien

Belgien hat den Weg frei gemacht für eine Vier-Tage-Woche bei unveränderter Arbeitszeit, um Beschäftigten mehr Flexibilität und Freiheit zu gewähren. Der Schritt solle auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessern, sagte Regierungschef Alexander de Croo. Das Fernziel sei eine Erhöhung der Berschäftigungsquote von derzeit 71 auf 80 Prozent im Jahr 2030. In Deutschland lag die Quote laut Statistischem Bundesamt zuletzt bei 75,5 %.