Ewig geheimnisvolles Stonehenge: British Museum zeigt neue Ausstellung

War es ein Friedhof, ein Ort der Anbetung, ein Observatorium oder hat es gar der Zauberer Merlin gebaut?

Der berühmte Steinkreis von Stonehenge in der südenglischen Landschaft bei Amesbury birgt viele Geheimnisse.

Eine Ausstellung im British Musuem in London "The World of Stonehenge" beleuchtet mit über 430 ausgestellten Objekten das Leben und die spirituellen Bedürfnisse jener Menschen, die das Denkmal um 2500 v. Chr. errichteten. Die Ausstellung geht vom 17. Februar bis zum 22. Juli 2022.