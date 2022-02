Pegasus - das große Auge, das die Europäische Union bekämpfen will

Das Europäische Parlament richtet einen seltenen Untersuchungsausschuss zum Pegasus-Spyware-Skandal ein, da es immer mehr Beweise dafür gibt, dass es in mehreren Mitgliedstaaten zum Ausspionieren von Politikern, Journalisten und Aktivisten in mehreren Mitgliedstaaten verwendet wurde. Auch der Europäische Datenschutzbeauftragte hat ein Verbot von Pegasus in der EU gefordert. Und EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte den Abgeordneten, er verurteile mutmaßliche Versuche nationaler Sicherheitsdienste, illegal auf Informationen über politische Gegner zuzugreifen.

Was ist Pegasus und warum gilt es als so gefährlich?

In der Spätantike wurde das geflügelte Pferd Pegasus, das aus dem Blut der Gorgo Medusa entsprang, als Allegorie auf die Unsterblichkeit der Seele gedeutet; In der Neuzeit ist es zu einem riesigen Kopfschmerz geworden. Zumindest für die Europäische Union. Pegasus wurde von einem israelischen Cyberwaffenunternehmen (NSO Group) entwickelt und ist eine Spyware, die verdeckt auf Mobiltelefonen (und anderen Geräten) installiert werden kann, auf denen die meisten Versionen von iOS und Android laufen.

Seine Existenz wurde durch eine gemeinsame Untersuchung einiger internationaler Medien entdeckt, die zeigte, dass Aktivisten, Journalisten, Anwälte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens durch ein Spyware-Programm kontrolliert wurden, das ein gigantisches Leck sensibler Daten verursachte. Das Pegasus-Projekt, das vom Forbidden Stories-Konsortium und Amnesty International durchgeführt wird, gewann 2021 die erste Ausgabe des Parlamentspreises Daphne Caruana Galizia für Journalismus.

Viele EU-Staaten sind bereits betroffen. In Polen sah eine Senatskommission im Januar Dokumente, die darauf hindeuteten, dass das Anti-Korruptionsbüro des Landes Pegasus im Jahr 2017 mit Mitteln des Justizministeriums gekauft hatte. Recht und Gerechtigkeit, die führende Partei in der Regierungskoalition, boykottierte die Kommission im von der Opposition geführten Senat.

Was tut Europa?

Die Liberalen im Europäischen Parlament hat die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragt und erhalten. Die Europaabgeordnete Sophie In 't Weld informierte wie andere Europaabgeordnete über die Nachricht auf Twitter.

Die ungarische Oppositionsabgeordnete Anna Júlia Donáth sagt, dass Pegasus den gesamten Wahlprozess gefährden könnte: „Im Frühjahr 2022 finden in Ungarn Parlamentswahlen statt. Bei diesen Wahlen steht viel auf dem Spiel, denn trotz aller antidemokratischen Maßnahmen der ungarischen Regierungspartei besteht eine reelle Chance, dass Viktor Orbán ersetzt wird.“ Ihrer Meinung nach wurden „die Telefone von Journalisten, Studenten, Anwälten, Oppositionspolitikern gehackt und zum Schweigen gebracht. Deshalb brauchen wir die Einrichtung eines unabhängigen europäischen Untersuchungsausschusses und die Anhörung und Strafverfolgung von Viktor Orbán im Europäischen Parlament. Wir müssen eine weitere Zerstörung des Rechtsstaates verhindern.“

Das parteiübergreifende Gremium wird Zeugenaussagen von den Geheimdiensten der Mitgliedsstaaten, gewählten Politikern und hochrangigen Beamten einholen, wobei eine vorherige Untersuchung der mutmaßlichen europäischen Beihilfe zu „schwarzen Verstecken“ der CIA ein Modell liefert.

Black Sites sind geheime Stützpunkte, die von der CIA genutzt werden, um Verhöre durchzuführen, Feinde des US-Staates festzunehmen oder von denen aus inoffizielle Operationen durchgeführt werden. An diesen Orten, die sich oft nicht auf amerikanischem Territorium befinden, werden die werden die verfassungsmäßigen Garantien der inhaftierten Personen außer Kraft gesetzt. Aus diesem Grund löste die Entdeckung ihrer Existenz in Amerika eine Welle der Empörung aus.

Der Schritt ist der bisher bedeutendste von Brüssel, seit eine Gruppe von Medienorganisationen enthüllte, dass die Pegasus-Software gegen Journalisten, Aktivisten und Politiker in zahlreichen Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich in Europa, eingesetzt wurde.

Sobald der Ausschuss seine Untersuchung abgeschlossen hat, wird er einen Bericht für die nationalen Regierungen und die Europäische Kommission einreichen.

Die Europäische Union hat noch keinen Termin für den Beginn der Untersuchung angeboten, aber nach Diskussionen über die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Polen und Ungarn scheinen die Untersuchungen unmittelbar bevorzustehen.

Wie verteidigen sich die Software-Hersteller?

Die Firma, die das Programm produziert, hat sich immer damit verteidigt, dass dieses Programm der Terrorismusbekämpfung dient. Die Medien zeigten jedoch, dass seit 2016 Zehntausende private Nachrichten gestohlen wurden.

Die NSO Group, die dieses Programm produziert hat, liebt Diskretion, aber als der Skandal ausbrach, zog er unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Euronews versuchte, sich mit der NSO Group in Verbindung zu setzen, um eine offizielle Antwort zu erhalten, aber das einzige, was wir bekamen, war der Rat, ihre Website zu überprüfen. Dies ist jedoch eine sehr schlechte und diskrete Seite. Im Medienbereich gibt es nur einen Satz: „Genug ist genug“ (https://www.nsogroup.com/Newses/enough-is-enough/).

Das Unternehmen erklärt: „Angesichts der kürzlich geplanten und gut orchestrierten Medienkampagne, die von Forbidden Stories geleitet und von Interessengruppen vorangetrieben wird, und aufgrund der völligen Missachtung der Fakten, gibt NSO bekannt, dass es nicht länger auf Medienanfragen antworten wird in dieser Angelegenheit und es wird nicht mit der bösartigen und verleumderischen Kampagne mitspielen“.

Die Grundlagen für die Untersuchung

Im Laufe der Jahre ist die IT-Sicherheit zu einer immer wichtigeren Realität geworden, um den wachsenden Herausforderungen in diesem Sektor zu begegnen. Die Zuständigkeit der Europäischen Union im Bereich der Cybersicherheit ergibt sich aus Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union. Die Notwendigkeit, immer mehr Daten zu verschieben, geht jedoch mit dem Risiko einher, dass immer mehr Daten gestohlen werden.

Die industriellen Bedürfnisse der Europäischen Union haben Brüssel dazu veranlasst, an einem Hochgeschwindigkeits-Internet-Netzwerk im Weltraum zu arbeiten, „parallel“ zum terrestrischen, damit Europa immer verbunden bleiben kann. Dies ist das kürzlich von der Europäischen Kommission angekündigte Projekt, das sich der weltraumgestützten Konnektivität widmet.

Die Gesamtkosten der Infrastruktur werden auf 6 Milliarden Euro geschätzt, wovon 2,4 Milliarden Euro aus dem gemeinsamen Haushalt bereitgestellt werden. Dies hat jedoch die Risiken für europäische Benutzer erhöht. Ihre Daten könnten übernommen werden. Es könnte passieren. Es ist passiert.