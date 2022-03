Russland bietet neue Evakuierungskorridore an

Russland hat eine weitere Waffenruhe angekündigt und sich bereit erklärt, Evakuierungskorridore aus Kiew, Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Mariupol und anderen mit der Ukraine ausgehandelten Städten zu öffnen.

Jüngste Versuche, der Zivilbevölkerung beim Verlassen der umkämpften Gebiete zu helfen, hatte unterschiedliche Ergebnisse. Rund 5.000 Menschen wurden aus der Stadt Sumy nach Poltawa evakuiert, darunter 1.700 ausländische Studenten.

Aus Mariupol allerdings kehrten Busse, die Zivilisten evakuieren sollten, leer zurück. Russische Truppen sollen auf den ukrainischen Konvoi geschossen haben, der humanitäre Hilfsgüter transportierte und dann die Menschen auf der Rückfahrt hätte abtransportieren sollen.

Mariupol, eine Stadt mit 430.000 Einwohnern, wird weiter schwer bombardiert, es wird von einer Vielzahl toter Zivilisten ausgegangen. Die Stadt ist seit mehreren Tagen ohne Wasser, Energie und Telefon. Die Lage dort wird als "katastrophal" bezeichnet. Viele Familien leben seit Tagen in Bunkern.

Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld dafür, dass die Waffenruhe nicht hält und dass es Fehlinformationen über die humanitären Korridore gibt. Der Einsatzleiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Dominik Stillhart, berichtete in der BBC von der Gefahr von Minen. Einige IKRK-Mitarbeiter hätten am Sonntag versucht, Mariupol auf einer vereinbarten Route zu verlassen, hätten aber festgestellt, dass "die ihnen angezeigte Straße vermint war".

Der russische Generaloberst Michail Mizinzew hat vorgeschlagen, eine Hotline einzurichten, um die Evakuierungen zu koordinieren.

Russland hat in der Nacht den Beschuss von Kiewer Vorstädten verstärkt. Familien suchen weiter Schutz in den U-Bahnstationen der Hauptstadt. Es wird vermutet, dass sich die russischen Streitkräfte auf den Sturm auf die Hauptstadt in den kommenden 24-96 Stunden vorbereiten.