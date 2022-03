Das Video eines kleinen Mädchens, das in einem Schutzraum in Kiew das Lied aus dem Film "Frozen" (auf Deutsch Die Eiskönigin) singt, hat Menschen weltweit zu Tränen gerührt. Anfangs ein wenig schüchtern aber textsicher gibt sie die gesamte Fassung des beliebten Disneyfilm-Songs wieder - auf Russisch.

Seit der Veröffentlichung am Donnerstag auf Facebook wurde das Video mehr als 2,6 Mio. Mal abgerufen. Etliche Kopien wurden zudem in anderen sozialen Netzwerken verbreitet und erreichten so Millionen weitere Menschen.

Marta Smekhova beschrieb auf Facebook, wie sie das Video des Mädchens mit dem Namen Amelia, mit Erlaubnis der Mutter, aufnahm. "Ab dem ersten Wort wurde es ganz still, aller unterbrachen, was sie gerade taten und hörten zu. Dieses Mädchen versprühte so ein Licht, sogar die Männer konnten ihre Tränen nicht zurückhalten."

Während der Darbietung schwenkt die Kamera durch den völlig überfüllten Kellerraum. Manche Menschen liegen am Boden, ein Mann filmt, eine Mutter sitzt vor ihrem Baby im Kinderwagen und wischt sich die Tränen von den Wangen.

Smekhova hatte den Kinder, die Bilder malten, zuvor angeboten, eine kleine Ausstellung in dem Schutzraum zu machen, um ihn zu verschönern. Als Amelia ihr erzählte, dass sie davon träume, auf der großen Bühne vor Menschen zu singen, habe sie ihr gesagt, dass sie das auch hier und jetzt könne. "Amelia, dein Gesang lässt niemanden gleichgültig. Seht Russen, gegen wen ihr Krieg führt!"

Als Amelia fertig ist, rufen ihre Zuhörer "Bravo" und applaudieren lange, was die Kleine sichtlich freut aber auch verlegen macht.

побачивши в одному з київських бомбосховищ, як діти малюють яскраві малюнки у напівтемряві, я, звичайно, не змогла мовчки пройти повз... зупинилася, похвалила, запропонувала зробити невеличку виставку, щоб якось прикрасити це не дуже радісне місце... малювали удвох - хлопчик і дівчинка... дівчинка виявилася такою товариською, такою балакучею... розповіла що окрім малювання дуже любить співати... і пошепки поділилася своєю мрією, що хоче заспівати на великій сцені перед глядачами... - так у чому справа? - кажу, - зараз організуємо... ти бачиш, сонечко, скільки тут людей? ось для них ти і заспівпєш!!! - там голосно, мене не почуют, - хвилювалася... ну а як не хвилюватися? це ж перший виступ перед глядачами... треба сказати, хвилювалася даремно... з першого слова у бомбосховищі наступила повна тиша... всі відклали свої справи і слухали пісню у виконанні цієї дівчинки, яка просто випромінювала світло... навіть чоловіки не могли стримати сліз... відео зробила з дозволу матусі дівчинки... обіцяла, що його побачать багато людей! Амєлія дуже цього хотіла... я показала це відео людям в різних містах України, його побачили іноземці у різних куточках світу! Амєлія, твій спів нікого не залишив байдужим! смотрите, россияне, против кого вы воюете! только трус может воевать против мирных граждан, отнимать детство у беззащитных детей! вы своих детей пускаете на тушенку, делая из них пушечное мясо... а наши дети излучают свет, и даже в сыром тёмном подвале он не меркнет, а разгорается ещё ярче! и нашим детям аплодирует весь мир! 👏👏👏 браво, Амелия!!! Posted by Marta Smekhova on Thursday, March 3, 2022

Der Original-Soundtrack "Let It Go", gesungen von Idina Menzel wurde im Jahr 2014 mit einem Oscar ausgezeichnet. Die Sängerin postete das Video auf Twitter mit den Worten "Wir sehen Dich. Wirklich, wir sehen Dich".