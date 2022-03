Die australische Regierung will wegen der Überschwemmungen an der Ostküste den nationalen Notstand ausrufen. Die Katastrophe forderte bereits 22 Menschenleben in New South Wales und Queensland.

Es ist die erste derartige Erklärung seit der Verabschiedung eines Gesetzes im Dezember 2020 als Reaktion auf die Waldbrände im vergangenen Sommer. Sie besagt, dass die Überschwemmungsopfer keine Ausweispapiere vorlegen müssen, um Unterstützungszahlungen zu erhalten, und dass die Bundesregierung unter bestimmten Umständen in Gebieten, in denen die Regierungen der Bundesstaaten keine Hilfe angefordert haben, unabhängig handeln kann.

In Brisbane, der Hauptstadt von Queensland und der drittgrößten Stadt Australiens, erreichte das Hochwasser am 28. Februar seinen Höhepunkt, nachdem die 2,6-Millionen-Einwohner-Stadt in den drei Tagen zuvor 80 % der üblichen jährlichen Regenmenge abbekommen hatte.

Sydney, die Hauptstadt von New South Wales und Australiens bevölkerungsreichste Stadt, die 730 Kilometer südlich von Brisbane liegt, erlebte den nassesten Jahresbeginn, der je verzeichnet wurde.

Teile der 5-Millionen-Einwohner-Stadt wurden überflutet, nachdem seit dem 1. Januar fast 75 % der durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge gefallen waren.

Am schlimmsten betroffen waren die Gemeinden in den lokalen Regierungsbezirken Lismore, Clarence Valley und Richmond Valley im Norden von New South Wales.

Einige Gemeinden erlebten die höchsten Überschwemmungen, die je an ihrem Ort verzeichnet wurden.