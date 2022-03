"Diese Immobilie ist befreit" - Londoner Hausbesetzer nehmen sich Oligarchen vor

Es ist eine der feinsten Adressen Londons und das Anwesen gilt als eines der teuersten im privaten Immobilen-Sektor in London. Nun ist das Anwesen in 5 Belgrave Square von fünf Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern in Beschlag genommen worden. Sie wollen die Residenz von Oleg Deripaska in Übergangsunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine umwandeln. Vopr dem Gebäude positionierte sich Polizei. Später wurden vier Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen.