Die öffentliche Verwendung des Zeichens Z - als Symbol der Unterstützung für den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine - wie besonders bei Demonstrationen in Serbien - wird in mehr und mehr Bundesländern in Deutschland strafrechtlich verfolgt.

Zunächst hatten Niedersachsen und Bayern am Freitag auf mögliche strafrechtliche Folgen des Symbols hingewiesen. Jetzt haben sich auch Politikerinnen und Politiker in anderen Bundesländern wie Berlin, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg dafür ausgesprochen, die Verwendung unter Strafe zu stellen.

Bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafe

Grundlage für das Verbot sei der Paragraf 140 im Strafgesetzbuch, der das Billigen bestimmter Delikte unter Strafe stellt, sagte die Berlins Innensenatorin Iris Spranger von der SPD. Möglich seien bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Wofür genau das Z steht, bleibt allerdings rätselhaft. Zuerst war es auf russischen Panzern und anderen Militärfahrzeugen in der Ukraine zu sehen.

Russische Panzer in der Ukraine AFP Screenshot

Der Buchstabe Z wird als Propaganda-Instrument zur Unterstützung von Russlands Krieg gegen die Ukraine benutzt - auch bei Demonstrationen für Putins Militäroperation, die in Russland nicht als Krieg bezeichnet werden darf.

Der russische Turner Ivan Kuliak sorgte für Kritik, als er mit dem Z auf dem Trikot bei einer Siegerehrung auftauchte - zusammen mit einem Sportler aus der Ukraine.