Nach mehr als 50 Tagen Krieg in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, Russland wolle jetzt im Donbas alle zunichte machen, die seit 2014 Widerstand geleistet haben und alles zerstören, das acht Jahre Krieg überstanden habe.

Offenbar will Wladimir Putin die Angriffe jetzt auf den Osten der Ukraine konzentrieren, doch die Region Donbas ist schon seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 umkämpft.

Ich habe Politiker gesehen, die so tun, als hätten sie keine Macht. Wolodymyr Selenskyj Präsident der Ukraine

Und ans Ausland gerichtet sagte Selenskyj bei einer Ansprache im nächtlichen Kiew:

"Ich habe Politiker gesehen, die so tun, als hätten sie keine Macht. Und ich habe Nicht-Politiker gesehen, die in diesen 50 Tagen mehr getan haben als einige Staatsmänner, die Führung beanspruchen."

"Aufhören, den Feind zu füttern"

Euronews- Journalist Sérgio Ferreira de Almeida ist in Kiew und kommentiert: "Selenskyj sagte, dass der Feind in den vergangenen 50 Tagen versucht habe, die Ukraine und ihr Volk zu zerstören - der Feind sei Russland. Der ukrainische Präsident sagte auch, die Welt müsse aufhören, diesen Feind zu füttern. Und wie füttert sie diesen Feind? Indem sie Treibstoff, Gas und Öl aus Russland kauft. Dieses Geld fließe direkt in die Bezahlung der Rechnungen der russischen Armee. "

Selenskyj forderte erneut mehr Waffen, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Das ukrainische Parlament hat zudem ein Gesetz verabschiedet, das die Buchstaben Z und V verbietet - Buchstaben, die von den russischen Truppen in den Gebieten verwendet werden, um jedes der Häuser zu kennzeichnen, die von russischen Truppen besetzt, durchsucht oder zerstört wurden.