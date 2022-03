Wer wollte Roman Abramowitsch (55) und Unterhändler vergiften?

Roman Abramowitsch, dem noch der FC Chelsea gehört, ist wohl weltweit einer der bekanntesten russischen Oligarchen. Wie das Wall Street Journal berichtet, leiden der 55-Jährige sowie zwei ukrainische Unterhändler seit einem Treffen in Kiew Anfang des Monats unter Vergiftungssymptomen.

Abramowitsch, der offenbar für Moskau verhandeln sollte, und mindestens zwei hochrangige Mitglieder des ukrainischen Teams haben seitdem rote Augen, ständiges und schmerzhaftes Tränen und sich schälende Haut an Gesicht und Händen.

Ihr Zustand habe sich gebessert, ihr Leben sei nicht in Gefahr und es sei bislang unklar, was die Symptome verursacht habe. Einer der beiden Ukrainer soll der Abgeordnete Rustem Umerov sein.

Abramowitsch - der auch auf der britischen und der EU-Sanktionsliste steht - war in den vergangenen Wochen auch in Israel und in der Türkei.

Max Colchester vom WSJ berichtet weiter, dass der mutmaßlichen Anschlag Hardlinern in Moskau zugeschrieben wird, die angeblich die Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sabotieren wollten.

Eine Abramowitsch nahestehende Person sagte, es sei nicht klar, wer Abramowitsch und die beiden Ukrainer angegriffen habe.

Offenbar hatten die drei Männer in Kiew nur Schokolade und Wasser zu sich genommen. Das schreibt Bellingcat auf Twitter.

Die Investigativjournalisten von Bellingcat gehen davon aus, dass chemische Kampfstoffe die Vergiftungssymptome ausgelöst haben könnten.

Offenbar war Bellingcat vor dem Artikel über den Vergiftungsversuch informiert, wollte die Betroffenen aber nicht in Gefahr bringen. Die Nachrichtenseite schreibt: "Nach Ansicht von zwei konsultierten Chemiwaffen-Experten und einem Arzt waren die Symptome am ehesten mit Varianten von Porphyrin, Organophosphaten oder bicyclischen Substanzen vereinbar. Eine endgültige Bestimmung war nicht möglich, da in der Nähe der Opfer keine spezielle Laborausrüstung vorhanden war."