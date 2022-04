Guten Abend!

Der Präsident der Ukraine sagt, es gibt Beweise für russische Kriegsverbrechen. An diesem Dienstag hat sich Wolodymyr Selenskyj an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York gewandt.

Mariupol, Borodjank... haben an diesen Orten noch schlimmere Massaker in der Ukraine als in Butscha stattgefunden?

Offenbar schicken russische Soldaten Kriegsbeute in Päckchen und Paketen über Belarus an ihre Familien. Plünderungen gehören wie Tötungen von Zivilisten und Vergewaltigungen zu den Kriegsverbrechen.

Der Kreml hat die Ausweisung von Diplomaten (oder Geheimdienstlern) aus der EU als kurzsichtig kritisiert.

Deutschlands Präsident und ehemaliger Außenminister Steinmeier hat sich zu Putin und der verfehlten Russland-Politik geäußert.

Wie locker die Corona-Regeln in Deutschland im Mai werden - trotz Gesundheitsminister Lauterbach...

Echt jetzt? Nicht genug Schilder für ein Tempolimit in Deutschland - laut Verkehrsminister Wissing!

Eine junge Frau aus der Ukraine findet Zuflucht bei der Urenkelin von Tolstoi - in der Schweiz.

Damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend