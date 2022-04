"Die Justiz wird einen langen Atem brauchen"

Nach den schockierenden Bildern der mit Leichen übersäten Straßen in der ukrainischen Stadt Butscha ist von möglichen Kriegsverbrechen die Rede, obwohl Russland weiterhin jede Schuld abstreitet.

Didier Reynders, EU-Kommissar für Justiz, sprach mit Marina Stoimenova von euronews: "Das erste Ziel ist es, Beweise zu sammeln - diese Beweise aufzubewahren, allen Staatsanwälten in der Ukraine beim Internationalen Strafgerichtshof und in den verschiedenen Mitgliedsstaaten aufgrund der universellen Zuständigkeit genügend Werkzeuge an die Hand zu geben, um nicht nur die Ermittlungen, sondern auch die Strafverfolgung zu organisieren und zu versuchen, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.“

euronews: "Was wissen Sie inzwischen - sprechen wir mit Sicherheit von militärischen Verbrechen?"

Reynders: "Sicherlich haben wir jetzt in Butscha und anderen Städten sehr klare Beweise für Kriegsverbrechen gesehen, aber um weiter zu gehen, müssen wir alle möglichen Beweise sammeln - Videos, Zeugenaussagen und alle Arten von möglichen Beweisen." ... "Wir sind alle schockiert von den Bildern, aber die Zeitspanne für die Justiz ist ziemlich lang. Wir müssen weiter Beweise sammeln, um mit der Strafverfolgung zu beginnen und am Ende einen Prozess zu organisieren."