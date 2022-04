🙏 Hallo!

In Deutschland hat die Mehrheit im Bundestag gegen die Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren gestimmt. Eine Niederlage für den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der in den vergangenen Tagen einige Kommunikationsprobleme hatte.

🔴 Wo sich der Krieg in der Ukraine entscheiden könnte - das erklärt unsere Kollegin Sasha Vakulina anhand der Karten.

👩‍🦰 Auch geflüchtete Ukrainerinnen sind in Gefahr, ihnen droht sexuelle Ausbeutung. Eine Reportage der Euronews-Redaktion aus Brüssel.

🇺🇦 Die NATO will die Unterstützung für die Ukraine massiv ausweiten. Es ist die Rede von einem radikalen Kurzwechsel.

🇷🇺 Votum in New York: Russland ist (vorübergehend) aus dem Menschenrechtsrat der UNO ausgeschlossen worden.

✈️ Panik im Cockpit: Was war los auf Flug AF11 aus New Yok vor der Landung in Paris? Der schwere Zwischenfall wird jetzt untersucht, doch die Gespräche zwischen Piloten und Tower sind beeindruckend.

🙂 Machen Sie es gut - bis morgen!

Einen Newsletter per Telegram verschicken wir jeden Abend - direkt aus der Redaktion unter @euronewsde