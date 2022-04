Selenskyj in Butscha, am Ort des Grauens - Euronews am Abend 04.04.22

Guten Abend!

Präsident Wolodymyr Selenskij war an diesem Montag am Ort des Grauens in Butscha - etwa 35 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. In der Stadt wurden mehrere Hundert Tote gefunden. Der Präsident ist schockiert und spricht von "Tausenden, die getötet, gefoltert oder vergewaltigt wurden"

"Wer versuchte, die Toten zu begraben, wurde beschossen" - diese Menschen haben den Horror in den Vororten von Kiew durchlebt.

Nach dem Massaker von Butscha plant die EU - wie schon von Kanzler Scholz am Sonntag angekündigt - weitere Sanktionen gegen Russland.

In Ungarn feiert der rechtspopulistische Ministerpräsident mit seiner Partei FIDESZ einen triumphalen Wahlsieg. Doch so ist Viktor Orbans Referendum ausgegangen.

Und so hat Serbien gestern gewählt - es fanden gleichzeitig Präsidentschafts und Parlamentswahlen statt.

TikTok und Pferdekutsche: Zu Besuch bei einer Influencerin, die zu den Mennoniten zählt.

