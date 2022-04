Der französische Präsident Emmanuel Macron und die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen ziehen in zwei Wochen in die Stichwahl um das Präsidentenamt ein. Ein Duell, dass es so auch schon vor fünf Jahren gab. Damals ging Macron als Sieger hervor. Der Ausgang in diesem Jahr ist völlig offen.

Hier ein Blick auf die Ergebnisse nach Departements oder französischen Regionen. Wo sitzen die Unterstützer von Macron und wo haben die Menschen Marine Le Pen und ihrem Rassemblement National ihre Stimme gegeben? Eine interaktive Karte mit Ergebnissen des Innenministeriums zeigt die Ergebnisse.