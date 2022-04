Biden sagt mitten im Satz "Prostituierte"

US-Präsident Joe Biden gibt Anlass zu Sorgen oder zu Witzen. Mitten im Satz sagte er das Wort prostitute/Prostituierte. Mit dem Inhalt seiner Rede hatte das wenig zu tun.

Joe Biden hat am Montag einige seltsame Bemerkungen gemacht und forderte die Amerikaner einmal auf, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die Tabakindustrie "immun gegen Prostituierte vor Klagen" gewesen sei. Er verwechselte angeblich das Wort anklagen (prosecute) mit Prostituierte.

Biden sprach über "Geisterwaffen" auf dem Rasen des Weißen Hauses, verwechselte das Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms mit der American Federation of Teachers und nannte staatlich lizenzierte Schusswaffenhändler "Händler des Todes".

"Schauen Sie sich das an, es kommt in diesem Paket”, rief Biden. "Sie können das Bild vielleicht hier unten sehen. Das ist die Waffe. Es ist nicht schwer zusammenzubauen. Eine kleine Bohrmaschine, eine Handbohrmaschine zu Hause, dauert nicht lange. Jeder kann es per Post bestellen. Jeder."

Die Äußerungen führten dazu, dass viele Amerikaner sich besorgt waren über die kognitiven Fähigkeiten des Präsidenten.