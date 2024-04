Von Euronews mit AP

US-Präsident Joe Biden hat mit Andeutungen, sein Onkel sei auf Papua-Neuguinea Opfer von Kannibalen geworden, den Zorn der Regierung des pazifischen Inselstaates ausgelöst.

Der Premierminister des Inselstaataes Papua-Neuguinea im Pazifischen Ozean ist empört über die Aussagen von US-Präsident Joe Biden zum Tod seines Onkel. James Marape erklärte, Biden habe sein Land beleidigt, indem er angedeutet hatte, der Onkel sei im Zweiten Weltkrieg das Opfer von Kannibalen geworden.

"Viele Kannibalen in diesem Teil von Papua-Neuguinea"

Joe Biden sprach in der vergangenen Woche an einer Kriegsgedenkstätte in Pennsylvania über seinen Onkel Ambrose Finnegan, einen Bruder seiner Mutter. Dieser war ein Pilot der US-Luftwaffe, der laut Biden 1944 über Papua-Neuguinea abgeschossen wurde. Der Präsident sagte, Finnegans Leiche sei nie gefunden worden und in der Gegend habe es viele Kannibalen" gegeben.

Mit den Aussagen zum Bruder seiner Mutter, Lieutenant Ambrose J. Finnegan Jr. wollte Joe Biden im Wahlkampf vor allem einen Kriegsveteranen ehren. Donald Trump habe während seiner Amtszeit als Präsident gefallene Militärangehörige als "Trottel" und "Verlierer" bezeichnet, so Biden. Trump verdiene es nicht "Oberbefehlshaber meines Onkels zu sein".

"Sie haben die Leiche nie gefunden, weil es in diesem Teil von Neuguinea wirklich viele Kannibalen gab", erklärte Biden und bezog sich dabei auf die Hauptinsel des Landes.

"Ein Versprecher"?

Papua-Neuguineas Regierungschef Marape sagte in einer Erklärung am Sonntag, dass Biden "anscheinend andeutete, dass sein Onkel von Kannibalen verspeist wurde".

"Die Bemerkungen von Präsident Biden mögen ein Versprecher gewesen sein, aber mein Land verdient es nicht, als solches bezeichnet zu werden", sagte Marape in einer Erklärung, die Associated Press vorliegt.

Aus den offiziellen Unterlagen der US-Behörden über vermisste Soldaten geht nicht hervor, dass Finnegans Tod auf feindliche Handlungen zurückzuführen ist oder dass Kannibalen eine Rolle gespielt haben.

Papua-Neuguinea ist strategischer Partner der USA

Die Empörung des Premiers von Papua-Neuguinea hat durchaus geopolitische Bedeutung, da die USA die Pazifischen Inseln als strategischen Partner in der Region gegen die dominante Stellung Chinas betrachten.

Papua-Neuguinea gehört zum Commonwealth und ist der Fläche nach der drittgrößte Inselstaat der Welt. Derzeit ist Australiens Regierungschef Anthony Albanese dort auf Staatsbesuch.