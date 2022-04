Gelbe Fragezeichen markieren die Stellen, an denen Tote liegen. Hier in Andrivka unweit von Mariupol lebten vor dem Krieg 2.000 Menschen - jetzt wurden schon drei Leichen entdeckt.

Einer der Toten ist Jurij Krawtschenni, er wurde 46 Jahre alt und wurde in einem Garten verscharrt. Seine Witwe ist untröstlich.

Ihre Gefühle schreit sie heraus: "Was haben sie getan?"

Der Polizist sagt: "Ich habe ähnliche Gefühle wie die anderen Leute hier. nicht Soldaten, sondern Zivilisten getötet wurden? Heute haben wir einen Mann gefunden, der 30 Jahre alt war, und einen Mann, der fast 70 war. Sie wurden beide ermordet."

In Butscha, wo nach dem Abzug der russischen Truppen Dutzende Tote auf den Straßen lagen, haben die Behörden nach eigenen Angaben bereits die Leichen von mehr als 400 Zivilisten gefunden. Wolodymir Stefienkow hat gerade die Leiche seines kleinen Bruders in einem Massengrab bei der Kirche des Dorfes entdeckt. Sein Name war Dmitry, "Dima", und er war 32 Jahre alt. Seine Mutter versteht es nicht...

Sie sagt: "Sie haben ihn getötet. Er hat nie etwas Schlechtes zu jemandem gesagt, nie etwas Falsches getan, nicht einmal laut gesprochen."

Für Volodymyr und seine Mutter ergibt das alles keinen Sinn

Immer mehr Regierungen bieten der Ukraine Hilfe an bei der Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen durch russische Truppen anbieten. Der Kreml beharrt darauf, dass die Gräueltaten inszeniert wurden.