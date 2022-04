Erste Fotos des gesunkenen russischen Kriegsschiff Moskwa?

Am Ostersonntag hatten Medien in Russland Videoaufnahmen veröffentlicht, die die Besatzung des vor Odessa im Schwarzen Meer gesunkenen russischen Kriegsschiffs "Moskwa" zeigen sollen.

Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte war am 14. April 2022 untergegangen. Laut Angaben der Ukraine nach dem Beschuss durch ukrainische Raketen vom Typ Neptun, laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hatte es an Bord eine Explosion gegeben und die "Moskwa" war dann bei einem Abschlepp-Manöver in einen Sturm geraten und gesunken. Die Militärführung in Moskau erklärte, die Besatzung sei nach Sewastopol gebracht worden, dem wichtigen Hafen auf der Krim, die Russland 2014 von der Ukraine annektiert hatte.

Eine ukrainische Militärsprecherin erklärte laut LE FIGARO, der Schlag gegen die Moskwa, habe "nicht nur das Schiff getroffen, sondern auch die imperialen Ambitionen des Feindes". Natalia Goumeniuk, Sprecherin des Militärkommandos der südlichen Region der Ukraine sagte: "Wir haben die Schiffe beobachtet, die versuchten zu helfen, aber selbst die Naturgewalten waren auf der Seite der Ukraine", denn "ein Sturm verhinderte, dass das Schiff gerettet und die Besatzung evakuiert werden konnte".

Jetzt ist auf Twitter ein Foto aufgetaucht, das offenbar die brennende Moskwa zeigt. Von dem Kriegsschiff steigt eine schwarze Rauchwolke auf.

Der britische Verteidigungsexperte Rob Lee hat das Bild geteilt mit dem Kommentar: "Sieht aus wie ein echtes Foto der Moskva, nachdem sie von ukrainischen Neptun-Schiffsabwehrraketen getroffen wurde."

Der Twitter-User Mike Right hat inzwischen ein weiteres Foto veröffentlicht.

Auf den Bildern - sollten sie echt sein - ist zu erkennen, dass das Kriegsschiff eine starke Schlagseite hat.