Russlands Kriegsschiff "Moskwa": Getroffen, aber nicht gesunken?

Die Gerüchteküche um die "Moskwa" brodelt. Bisher gibt es keine Bilder vom Brand des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte. Zwar behaupten einige, der Fernlenkkreuzer sei gesunken.

Nach der Explosion auf dem russischen Kriegsschiff "Moskwa" versucht das Verteidigungsministerium in Moskau offenbar, die Situation herunterzuspielen. Es gebe keine Detonationen mehr, der Brand sei eingedämmt, der Raketenkreuzer sei nicht untergegangen und weiterhin seetüchtig. So Verteidigungsminister Serguei Shoigu am Vormittag des 14. April 2022. Und weiter: "Die Moskwa wurde durch ein Feuer beschädigt, bei dem Munition explodierte, und ihre mehr als 500 Mann starke Besatzung musste evakuiert werden". Sie Moskwa solle jetzt abgeschleppt werden.

Doch wurden tatsächlich alle etwa 500 Seeleute evakuiert?

Nach Angaben der Ukraine hatten ukrainische Raketen - vom Typ Neptun aus eigener, ukrainischer Produktion - das wichtigste Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte getroffen. Laut Medienberichten aus der Türkei und Bulgarien ist die Moskwa bereits untergegangen.

Doch auch der Kiewer Journalist Illia Ponomarenko verweist darauf, dass es zunächst keine Bilder vom der Mioskwa gibt.

Die 1976 noch in der Sowjetunion - im heute ukrainischen Mykolajiw - gebaute Moskwa war in fast allen russischen Kriegen der vergangenen Jahrzehnte vor Ort.

"Russisches Kriegsschiff, go f*ck yourself" auf einer ukrainischen Briefmarke

Kiew hatte die Moskwa auf einer Briefmarke abgebildet, auf der ein ukrainischer Soldat einem Kriegsschiff den Stinkefinger zeigt.

"Russisches Kriegsschiff, go f*ck yourself" ist der Name der Briefmarkenserie, die am Dienstag von Präsident Selenskyj persönlich vorgestellt worden war.

Die "Moskwa" war ab 2015 vor der Küste Syriens im Einsatz

In Syrien hatte der Raketenkreuzer die russische Luftwaffe abgesichert, die Moskwa lag jahrelang im Mittelmeer vor der russischen Lufrwaffenbasis Hmeimim unweit der syrischen Stadt Latakia.

Zuletzt soll die Moskwa an der Eroberung der ukrainischen Schlangeninsel im Schwarzen Meer beteiligt gewesen sein. Jetzt soll das Kriegsschiff weiter nördlich vor Odessa unterwegs gewesen sein.