🙂Guten Abend!

💥Es war ein grausamer Ostermontag in Lwiw, in Charkiw und in Mariupol.

🇺🇦🇷🇺 Der Putin-Vertraute und Oligarch Viktor Medwedtschuk will sich offenbar gegen Soldaten und Zivilisten aus Mariupol austauschen lassen. Ein Video-Appell, der für Aufsehen sorgt.

🌍Unsere Kollegin Valérie Gauria ist zurück im Raum Kiew - sie meldet sich mit einer erschreckenden Reportage aus Andriivka, wo - wie vielerorts in der Ukraine - ein Vater seinen Sohn beerdigt.

📷 Sind das die ersten Fotos von Kriegsschiff "Moskwa" - nach dem Angriff und vor dem Untergang?

🇩🇪🇺🇦 Deutschland tut sich schwer mit der Entscheidung, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Es geht um Leopard-Panzer und mehr.

🇹🇷 Die Türkei bombardiert wieder die PKK im Nordirak.

🇫🇷 Emmanuel Macron und Marine Le Pen sind im Endspurt - wie knapp wird es am kommenden Sonntag in Frankreich bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl?

🦖 Das gigantische Fabelwesen Long Ma verzaubert Toulouse. Damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Schauen Sie mal!

