Disney wegen Kritik an „Don't Say Gay“ in Florida unter Druck

Das Repräsentantenhaus hat in Florida einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der dem Unterhaltungskonzern Walt Disney massiv schaden könnte. würde. Hintergrund ist die Kritik des Unternehmens an einem LGBTQI-feindlichen Schulgesetz, auch „Don't Say Gay“ oder „Sag nicht schwul“ Gesetz genannt. Es verbietet unter anderem die Themen „sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität“ vom Kindergarten bis zur dritten Klasse im Unterricht.

Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis hat damit einen Sieg in seiner Fehde mit dem Unterhaltungsriesen errungen, der Schritt könnte enorme steuerliche Auswirkungen für Disney haben, dessen Themenparks Orlando zu einem der beliebtesten Reiseziele der Welt gemacht haben.

Für DeSantis ist der Angriff auf Disney ein Kulturkrieg, der über die Rassen-, Geschlechter- und Coronapolitik geführt wird. Diese Kämpfe haben ihn zu einem der beliebtesten GOP-Politiker des Landes und zu einem potentiellen Präsidentschaftskandidaten für 2024 gemacht.

Der Streit mit dem Unternehmen begann mit Disneys Kritik an dem neuen Gesetz, im März hatte Disney erklärt, dass es politische Spenden in diesem Bundesstaat aussetzen würde und fügte hinzu, dass es im Gegenzug Organisationen unterstützen würde, die sich gegen das neue Gesetz einsetzen. DeSantis und seine republikanischen Parteifreunde haben Disney daraufhin scharf angegriffen.

Die Demokraten haben den Disney-Gesetzesentwurf als eindeutige Vergeltungsmaßnahme gegen das Unternehmen kritisiert.

Disney ist in Florida in einer sehr einflussreichen Position. Der Konzern ist hier einer der größten privaten Arbeitgeber und beschäftigt fast 80.000 Menschen, die diversen Freizeitparks auf dem mehr als 100 Quadratkilometer großen Areal von Disney World zählen zu den am meisten besuchten Touristenattraktionen in ganz Amerika.