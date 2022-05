Verrücktes Halbfinale! Real Madrid kämpft sich ins Champions-League-Endspiel

Real Madrid hat das Endspiel der Fußball-Champions-League erreicht. Die Königlichen setzten sich im Halbfinalrückspiel 3:1 gegen Manchester City durch. Die englische Mannschaft hatte das Hinspiel 4:3 gewonnen.

Manchester ging in der 73. Minute durch einen Treffer von Riyad Mahrez in Führung. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Rodrygo erzielte in der 90. Minute das 1:1, keine zwei Minuten später war der Brasilianer in der Nachspielzeit wieder zur Stelle und traf zum 2:1 für Real. Da die Auswärtstorregel nicht mehr gilt, musste eine Verlängerung her. In dieser legte Karim Benzema für Madrid das 3:1 per Strafstoß nach.

Im Endspiel wartet der FC Liverpool auf Real. Die Partie wird am 28. Mai im Stade de France in St. Denis ausgetragen.