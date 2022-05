Champions League: FC Liverpool steht im Endspiel

Der FC Liverpool steht im Endspiel der Fußball-Champions-League. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp bezwang den FC Villarreal im Halbfinalrückspiel mit 3:2. Liverpool hatte einen 2:0-Sieg aus der Vorwoche mit in die Partie genommen.

Boulaye Dia erzielte bereits in der dritten Spielminute das Führungstor für Villarreal, kurz vor der Halbzeit legte Francis Coquelin nach und brachte die spanische Mannschaft mit 2:0 in Front.

Ein Doppelschlag sorgte für den Ausgleich: Innerhalb von fünf Minuten traf in der zweiten Spielhälfte erst Fabinho für Liverpool, dann Luis Díaz. Sadio Mané gelang in der 74. Minute der Siegtreffer.

Der zweite Endspielteilnehmer wird an diesem Mittwochabend zwischen Real Madrid und Manchester City ermittelt. Das Finale wird am 28. Mai in St. Denis nahe Paris ausgetragen.