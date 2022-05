Vor dem Champions League Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid sind mehr als 40.000 Fans aus aller Welt nach Paris gereist.

Die Fans sind schon jetzt in Paris - und Fake-Tickets im Umlauf

Daragh Fagan ist ein Liverpool-Fan aus Dublin. Er sagt: "Ich bin seit gestern in Paris und brauche ein Ticket. Wenn jemand eins hat, eigentlich brauche ich vier Tickets."

Ein anderer Liverpool-Fan berichtete dem Evening Standard, dass er 19 gefälschte Eintrittskarten für seine Familie und Freunde zum Preis von je 1.000 Pfund (fast 1.200 Euro) gekauft hatte, und der Klub von der Anfield Road hat nach eigenen Angaben die Eintrittskarten von 13 Fans storniert, die bei dem Versuch erwischt wurden, ihre Tickets online zu verkaufen.

Im Internet gab es aber noch am Freitag VIP-Tickets für knapp 10.000 Pfund (fast 12.000 Euro) pro Stück. Offiziellen Angaben zufolge lag der Ticket-Preis ursprünglich zwischen 70 € und 690 €.

Wer tippt auf welches Ergebnis?

Hiram Torres, ein Fan von Real Madrid aus Kalifornien, hofft auf ein historisches Finale: "So ein Match der Champions League gibt es ja nicht so oft. Es sind zwei großartige Teams, Real Madrid und Liverpool - das darf man einfach nicht verpassen."

Und Daragh Fagan tippt auf seinen Verein: "Ich glaube, Liverpool wird 3 zu 1 gewinnen. Tore von Sadio Mane und Salah."

Der Real-Fan meint: "Ich würde sagen 1 zu 1 nach 90 Minuten - und dann gewinnt das bessere Team"

Getrennte Fanzonen einige Kilometer vom Stadion entfernt

Neben der Fanzone vor dem Rathaus gibt in Norden von Paris - näher am Stade de France in St Denis - zwei weitere getrennte Fanzonen für die Anhängerinnen von Liverpool und Real Madrid.

Auf der Titelseite der französischen Sportzeitung "L'Equipe" ist Karim Benzéma zu sehen. Der einstige Star der französischen Nationalmannschaft ist mit dafür verantwortlich, dass es die Königlichen aus Madrid ins CL-Finale geschafft haben.

Das Finale beginnt am 28. Mai 2022 um 21 Uhr.