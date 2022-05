🙂 Guten Abend!

🇷🇺🇺🇦 Russlands Rückzug bei Charkiw wird als "Anerkennung der eigenen Unfähigkeit" interpretiert. Sasha Vakulina erklärt die Lage an der Front in der Ukraine.

🔴 Wladimir Putin macht erneut den Westen für das Leid durch den Krieg und die Folgen der Sanktionen verantwortlich.

💥 Einem 21-jährigen russischen Soldaten soll in der Ukraine der Prozess wegen Kriegsverbrechen gemacht werden.

🇫🇮 Warum Finnland so schnell wie möglich in die Nato strebt. Am Wochenende will sich auch die Regierung von Schweden zu dem

🥁 Die Band "RUSSKAJA" hat jetzt ein Problem mit ihrem Namen.

🍔🍕 Keine Insta-Fotos von Essen mehr? FDP-Politiker Volker Wissing setzt sich ins Fettnäpfchen.

🌍 Spektakuläres Bild: so sieht das SCHWARZE LOCH in unserer Galaxie aus...

