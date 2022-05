Eindrücke von der Südfront: Russen lassen "uralte" Ausrüstung zurück

So sieht es an der Südfront in der Ukraine aus.

Die ukrainischen Soldaten sagen, so sehen ihre "täglichen Siege" aus.

Beweis dafür, dass sich Kiews Kriegsanstrengungen auszahlen.

Aber die Kosten für die lokale Infrastruktur sind hoch.

Die Brücke haben die ukrainischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges zerstört, um den Russen das Vorrücken zu erschweren.

Wir fahren Richtung Osten, in ein Gebiet, das kürzlich von den ukrainischen Soldaten zurückerobert wurde. Sie sagen, jetzt sei es hier sicher.

Aber auf dem Weg treffen wir dennoch Menschen, die fliehen.

Eugenia aus dem Pervomaiska flieht mit ihrem Mann: "Sie haben unsere Scheune getroffen, unsere Küche und unsere Garage. Das Heu fing Feuer. Mein Mann und ich wurden verletzt - mein Knie tut sehr weh. Ich wurde etwa 2 Meter weit geschleudert. Der Keller war voller Rauch. Wir konnten nicht bleiben. Jetzt haben wir nichts mehr. Wir müssen weg."

Sie warnt uns: "Fahren Sie nicht weiter. Da wird geschossen."

Aber wir fahren weiter ins nächste Dorf.

Der Soldat, der uns begleitet, fragt einen Fahrradfahrer: "Hallo. Wie ist die Situation heute?"

Der Mann auf dem Fahrrad berichtet von einem Schulgebäude: "Ja, sie haben die Schule getroffen. Da drüben beim Laden. Ich habe es selbst nicht gesehen, aber alle sagen, die Schule wurde getroffen."

Wir sehen, was der Mann meinte. Einmal gingen hier Kinder zur Schule. Dann machten die Russen die Schule zu ihrem Stützpunkt. Jetzt haben die ukrainischen Truppen dieses Gebiet zurückerobert, die andere Seite beschießt es weiter.

Wir eilen hinein.

Was die Russen zurückließen, deutet darauf hin, dass die militärische Ausrüstung, die den Soldaten zur Verfügung steht, uralt ist.

Jetzt wird wieder geschossen.

Uns wird klar, dass wir für heute genug gesehen haben, dass wir jetzt wirklich besser gehen sollten.