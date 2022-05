Genau 3 Monate Krieg in der Ukraine - Euronews am Abend am 24.05.22

🙂 Hallo!

💥 Vor drei Monaten ist Russland in die Ukraine einmarschiert - was seither im Krieg passiert ist übersteigt bei Weitem, was wir alle uns zuvor hätten vorstellen können.

👧🏻 An einigen Orten in der Ukraine gibt es wieder eine Art Normalität - mit Menschen, die an gefüllten Marktständen einkaufen - und Leichen im Hinterhof.

🌏 Und wie ist die Lage in der seit Wochen von Russen besetzten Stadt Cherson - das berichten Journalisten vor Ort.

🔴 Deutschland auf der Seite Russlands? Es hagelt Kritik aus Polen. Und Annalena Baerbock wird von ihrem Amtskollegen aus Warschau gelobt - ist das ein Seitenhieb auf den Kanzler?

🇪🇺 Ursula von der Leyen warnt auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizerischen Davos davor, dass Russland jetzt Lebensmittel als Waffe einsetzt.

🏖 Spanien und Portugal feiern sich als "iberische Energieinsel", denn sie sind viel unabhängiger von russischem Gas als viele andere Staaten der EU - doch es gibt ein Problem.

Wir sagen TSCHÜSS - bis morgen - mit Meereschildkröten, die dank GPS gerettet werden sollen.