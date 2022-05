🙂 Guten Abend!

🇷🇺🇺🇦 Im Osten der Ukraine ist die Übermacht der russischen Truppen erdrückend. So wurden in Mariupol die Ferien gestrichen, weil die Kinder und die Erwachsenen sich an Russlands Sicht der Dinge anpassen sollen.

❓Warum schickt Russland eigentlich 50 Jahre alte Panzer in die Ukraine?

🪃 Eine Karikatur von Präsident Selenskyj aus der SZ sorgt für einen Sturm der Entrüstung. Wie antisemitisch ist die Zeichnung?

⛽️ Ausländer dürfen in Ungarn nicht mehr für 1,22 Euro tanken. Besonders aus Österreich waren offenbar viele Autofahrer über die Grenze gefahren - zum Tanken.

❤️Nur JA bedeutet JA: In Spanien gilt jetzt ein härteres Sexualstrafrecht. Die Regierung in Madrid sieht sich als Vorreiterin in Europa.

🇸🇪 Riesendemo in Stockholm in einer Woche. Was ist da los?

🎤In London hat das Spektakel ABBA Voyage Premiere gefeiert - mit den 4 Altstars als Avatar.

