Ukraine-Krieg Tag 85: "Russen rennen weg" - Euronews am Abend 19.05.22

🙂 Guten Abend!

💥 "Die Russen rennen weg", das sagt ein ukrainischer Kommandeur in der Nähe von Cherson - die Euronews-Reportage von Anelise Borges an der Südfront der Ukraine.

🇷🇺 Geschasste und getötete Kommandeure: Müssen sie als "Sündenböcke" für Putins fehlgeschlagenen Feldzug herhalten?

🇪🇺 Das Europaparlament verlangt Sanktionen gegen Gerhard Schröder und Karin Kneissl - wegen deren Nähe zu Putin.

✈️ Schiebt Großbritannien jetzt Geflüchtete aus der Ukraine nach Ruanda ab? Euronews hat bei der Innenministerin nachgefragt.

💥 Angriff mit einer Armbrust an einem Gymnasium in Bremerhaven. Eine Verwaltungsangestellte wurde schwer verletzt, ein 21-Jähriger ließ sich in der Innenstadt festnehmen.

🐒 In immer mehr Ländern in Europa haben sich Menschen mit Affenpocken infiziert. Experten rufen zur Aufmerksamkeit auf.

🖤 Die Filmmusik-Legende Vangelis ist im Alter von 79 Jahren gestorben - an Covid-19.

☀️ Hitzewelle im Mai in vielen Teilen Europas - bis zu 40 Grad in Spanien. https://bit.ly/3lwZUzX

