EZB rechnet mit 3,5 % Inflation 2023, will Zinsen erst im Juli anheben

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine erste Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte "im Juli" angekündigt, um zu versuchen, die galoppierende Inflation in der Eurozone einzudämmen - ein historischer Wendepunkt nach mehr als zehn Jahren mit Niedrigstzinsen.

Während die anderen großen Zentralbanken bereits mit der Straffung ihrer Geldpolitik begonnen haben, beabsichtigen die Hüter des Euro "die Zinssätze bei der Sitzung im Juli um 25 Basispunkte zu erhöhen", bevor "im September eine weitere Zinserhöhung folgt", so eine Erklärung, die nach einer Sitzung des EZB-Rates bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam veröffentlicht wurde.

Die EZB rechnet mit 3,5 % Inflation im kommenden Jahr und 2,1 % im Jahr 2024.

In der Mitteilung heißt es: Die hohe Inflation ist für uns alle eine große Herausforderung. Der EZB-Rat wird dafür sorgen, dass die Inflation mittelfristig auf das Ziel von 2 % zurückkehrt.

Im Mai stieg die Inflation erneut deutlich an, vor allem wegen der stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise, die auch auf die Auswirkungen des Krieges zurückzuführen sind. Der Inflationsdruck hat sich jedoch ausgeweitet und verschärft, da die Preise für viele Waren und Dienstleistungen stark gestiegen sind. Die Experten des Eurosystems haben ihre Basisinflationsprognosen deutlich nach oben korrigiert. Diese Projektionen deuten darauf hin, dass die Inflation für einige Zeit unerwünscht hoch bleiben wird. Es wird jedoch erwartet, dass die sinkenden Energiekosten, das Nachlassen der pandemiebedingten Versorgungsunterbrechungen und die Normalisierung der Geldpolitik zu einem Rückgang der Inflation führen werden. Die neuen Projektionen der Kommissionsdienststellen gehen von einer jährlichen Inflationsrate von 6,8 % im Jahr 2022 aus, bevor sie auf 3,5 % im Jahr 2023 und 2,1 % im Jahr 2024 zurückgehen soll - höher als in den Projektionen vom März. Dies bedeutet, dass die Gesamtinflation am Ende des Projektionszeitraums den Projektionen zufolge leicht über dem Ziel des EZB-Rats liegen wird. Die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel wird den Projektionen zufolge im Jahr 2022 durchschnittlich 3,3 %, im Jahr 2023 2,8 % und im Jahr 2024 2,3 % betragen und damit ebenfalls über den Projektionen vom März liegen.

Gleichzeitig senkt die EZB ihre Wachstumsprognose auf 2,8% für 2022 und 2,1% für 2023.

EZB-Chefin Christine Lagarde erklärt die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr 30.