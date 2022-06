Willkommen zu The Cube!

Diese Woche hat der wichtigste staatliche Fernsehsender Russlands einen Bericht über Proteste in Belgien ausgestrahlt. Die Fernsehmoderatorin führt in das Thema ein, indem sie sagt, dass 80.000 Menschen in der Hauptstadt Brüssel marschierten und forderten, dass das Land aufhört, Millionen von Euro für die Ukraine auszugeben und sich stattdessen auf seine eigene Bevölkerung konzentrieren sollte.

Wir von "The Cube" haben beschlossen, diese Behauptungen zu überprüfen und fanden keine Beweise dafür, dass diese Proteste von der Wut über die Beteiligung Belgiens am Krieg in der Ukraine ausgelöst wurden. Es stimmt, dass in einigen Videos - wie in diesem eines lokalen Fernsehsenders - einige Plakate die Sanktionen gegen Russland kritisieren

Und es stimmt auch, dass Belgien bisher etwa 77 Millionen Euro an Hilfe für die Ukraine ausgegeben hat und zugesagt hat, weitere 800 Millionen Euro bereitzustellen. Aber wir haben festgestellt, dass in der Mehrheit der Forderungen von Demonstranten und Gewerkschaften in Brüssel in dieser Woche der Krieg und die belgische Hilfe für die Ukraine nicht erwähnt wurden.

Der Hauptgrund für den Protest war die Forderung nach einer Reform des Lohngesetzes, wie man in dieser hinter mir zu sehenden Pressemitteilung einer der Gewerkschaften, die die Versammlung organisiert haben, sehen kann.

"Rentabilität von Unternehmen nicht gefährden"

Das Gesetz, das sie abschaffen wollen, verhindert, dass die Löhne jedes Jahr über einen bestimmten Prozentsatz hinaus steigen, um die Rentabilität der belgischen Unternehmen nicht zu gefährden.

Im vergangenen Jahr durften die Löhne in allen Sektoren um nicht mehr als 0,4 % steigen. Die belgischen Gewerkschaften halten dies aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten für ungerecht. Sie sagen auch, dass die Unternehmen den Krieg in der Ukraine ausnutzen.

Aber bei diesem Protest von 80.000 Menschen ging es in erster Linie um die steigenden Lebenshaltungskosten und das Lohngesetz des Landes und eher nicht um die Unterstützung der Regierung für Kiew.