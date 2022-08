Wie sicher sind autonome Autos? Ein Toter, 9 Schwerverletzte bei Unfall

Sie erkennen jede gefährliche Situation und tun dann genau das Richtige, heißt es. Autonom fahrende Autos sollen den Straßenverkehr eigentlich sicherer machen. Doch bei Reutlingen hat es jetzt einen schweren Unfall mit einem Toten und vielen Schwerverletzten gegeben.

Bei dem schweren Unfall auf der B28 im Kreis Reutlingen ist ein autonomes Testfahrzeug beteiligt gewesen. Bei dem Unfall kam ein 32-jähriger Mann in einem entgegenkommenden Auto ums Leben, neun Menschen wurden bei dem Massenzusammenstoß schwer verletzt.

Wie ist es dazu gekommen? Assistenzsysteme überwachen das Verkehrsgeschehen permanent, intelligente Autos können so Wahrnehmungs- und Reaktionsfehler des Fahrers vermeiden und stets die richtige Entscheidung treffen.

Ob das Testfahrzeug aber von dem Fahrer gelenkt wurde oder nicht, sei Gegenstand der Ermittlungen und derzeit noch nicht bekannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Unfallursache ist also noch unklar.

Elektro-SUV vom Typ BMW iX

Der 43-Jährige war am Montagnachmittag mit dem autonom fahrenden E-Testfahrzeug unterwegs. In einer Kurve kam das Auto aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein entgegenkommendes Auto. Die 70 Jahre alte Fahrerin stieß in der Folge mit ihrem Wagen frontal in das Auto eines 32-Jährigen.

Das Auto des Mannes kam von der Fahrbahn ab und begann sofort zu brennen. Im weiteren Verlauf prallte der E-Testwagen zudem frontal in ein weiteres Auto. Der 32 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt durch den heftigen Aufprall tödliche Verletzungen.

In dem Wagen des 43-Jährigen befanden sich laut Polizei noch zwei Männer im Alter von 31 und 47 Jahren, sowie eine 42-Jährige und ein eineinhalb Jahre altes Kind. Sie wurden ebenso wie die anderen Fahrer und zwei jeweils 33 Jahre alte Beifahrer in zwei der anderen beteiligten Fahrzeuge schwer verletzt.

Bei Testfahrten sind in der Regel nur wenige Personen im Fahrzeug, meistens nur zwei Ingenieur:innen. Auch die für Erprobungsfahrzeuge typische Beklebung fehlte an dem Wagen, wie Bilder des Unfalls zeigen. Aber die Polizei sagte, dass das Unfallfahrzeug als autonomes Erprobungsfahrzeug gekennzeichnet war.

Bei der Rettung waren vier Hubschrauber und zehn Rettungswagen vor Ort, 80 Feuerwehrleute mit 15 Einsatzfahrzeugen waren vor Ort.