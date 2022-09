Einen Tag nachdem sie eine Sitzung des Geheimrats absagen musste, um sich auszuruhen, befindet sich Queen Elizabeth II. unter ärztlicher Beobachtung. Wie der Buckingham Palace mitteilte, machen sich die Ärzt:innen, "Sorgen um die Gesundheit Ihrer Majestät".

Ihr Sohn, Prinz Charles mit Ehefrau Camilla, sowie ihr Enkel, Prinz William, seien unterwegs, um bei ihr zu sein.

Noch am Dienstag hatte die 96 Jahre alte Monarchin die Machtübergabe an die neue Premierministerin Liz Truss in ihrer Sommerresidenz in Schottland, Schloss Balmoral, geleitet.

Truss schrieb jetzt auf Twitter: "Das ganze Land wird von den Nachrichten aus dem Buckingham Palast heute Mittag zutiefst betroffen sein. Meine Gedanken - und die Gedanken der Menschen im ganzen Vereinigten Königreich - sind in dieser Zeit bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie", so Truss.

Queen Elizabeth II. ist in diesem Jahr sieben Jahrzehnte auf dem Thron - länger als jeder Monarch und jede Monarchin vor ihr.

In den letzten Monaten hat sie zunehmend Aufgaben an ihren Thronfolger Prinz Charles und andere Mitglieder der königlichen Familie übergeben, da sie sich nicht mehr so gut bewegen kann.