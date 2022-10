Merci für die Artillerie - Liebesgrüsse aus Kiew

Die Ukraine schickt Liebesgrüße nach Paris, so verpackt, auf dass kein Franzose widerstehen kann…

Voller Romantik bittet die Ukraine Paris um eine Geste der Zuneigung – „Wollt ihr unsere Herzen wirklich gewinnen, es gibt nichts Besseres als 155-mm-Artillerie". Das romantische Werben hatte Erfolg, Kiew wurde erhört, sechs weitere Caesar sollen sofort auf den Weg gebracht werden.

Das Video ging viral in den sozialen Netzwerken, zwei Tage nach dem massiven russischen Beschuss ukrainischer Städte. Auch Deutschland hat gerade das erste von vier Luftabwehrsystemen vom Typ Iris an die Ukraine geliefert. Die Antwort per Video aus Kiew wird mit Spannung erwartet.

Die Ukraine hat am Mittwoch eine ihrer neuen, in Frankreich hergestellten Panzerhaubitzen vorgeführt und in Richtung der von Russland kontrollierten Gebiete gefeuert. Frankreich hat bereits 18 Caesar-Kanonen an die Ukraine geliefert. Mit einer Reichweite von 40 km haben sie sich im Kampf als sehr wirksame Waffe erwiesen.

Erstes von vier deutschen Luftabwehrsystemen in der Ukraine angekommen

Russland hatte am Montag seine Raketenangriffe auf alle Teile der Ukraine verstärkt und schwere Zerstörungen an der Infrastruktur für Strom-, Wärme- und Wasserversorgung angerichtet.