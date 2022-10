Das russische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass auch am Dienstag weitere Langstrecken-Luftangriffe auf ukrainische Infrastruktur – militärische und in der Energieversorgung – wie es heißt, ausgeführt wurden.

“Der Angriff war erfolgreich, alle vorgesehenen Ziele wurden getroffen”, heißt es in der Verlautbarung weiter. Ein Angriff auf Energieversorgungseinrichtungen in Lviv hat in weiten Teilen der Stadt am zweiten Tag in Folge für Stromausfälle gesorgt, nachdem die Schäden vom Montag über Nacht repariert worden waren.

In der Region Vinnytsia wurde das Wärmekraftwerk Ladyzhyn getroffen. Auch in der Region Dnipropetrovsk wurde Energie-Infrastruktur getroffen und beschädigt. Auf Saporischschja im Südosten schoss Russland mindestens 12 Raketen ab, die “eine Bildungseinrichtung, eine medizinische Einrichtung und Wohnhäuser” zum Ziel hatten. Saporischschja ist in den vergangenen Tagen mehr als die meisten Städte bombardiert worden. Raketen und Drohnen wurden in Kyiv, Odessa, Mykolajiw und anderen Regionen abgeschossen.

Die Einschätzung des Instituts für Kriegsstudien ISW: Mit den Angriffen vom Montag hat Russland schwindende Präzisionswaffen auf zivile Ziele verschwendet, statt sie gegen militärisch wichtige einzusetzen.

Der ukrainische Militärgeheimdienst berichtet, dass Putin die Angriffe bereits vor der Explosion auf der Kerch-Brücke geplant habe. Träfe das zu, so sind sie eher als Ablenkung von den russischen Rückschlägen in Charkiw, Isjum und Lyman zu verstehen.

Mit Stand vom 10. Oktober haben die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich über 200 Quadratkilometer in der Region Luhansk befreit.

Da ISW geht davon aus, dass die Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung den Kampfeswillen des Landes nicht brechen werden und dass Russlands Einsatz des begrenzten Arsenals an Präzisionswaffen Putin daran hindern könnten, der anhaltenden ukrainischen Gegenoffensive in den Regierungsbezirken Cherson und Luhansk etwas entgegenzusetzen.