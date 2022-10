Dramatische Szenen haben sich im Haus von Nancy Pelosi in San Francisco abgespielt. Der Ehemann der hochrangigen Politikerin ist von einem Angreifer mit einem Hammer attackiert worden. Der Eindringling hatte eine Glastür eingeschlagen - und er brüllte: "Wo ist Nancy?" Diese Schreie erinnern viele in den USA an den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, als Trump-Anhänger in das Kongressgebäude eindrangen und nach der Demokratin Nancy Pelosi suchten.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses hielt sich während des Angriffs am frühen Freitagmorgen in der Haupstadt Washington DC auf.

Als die Polizei eintraf, soll Paul Pelosi versucht haben, sich gegen den hammerschwingenden 42-Jährigen zur Wehr zu setzen. Der 82-jährige Ehemann wurde mit Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus transportiert. Er wurde nach einem Schädelbruch operiert und schweren Verletzungen an seinem rechten Arm und seinen Händen operiert. Laut der Mitteilung von Nancy Pelosis Büro erwarten die Ärzte seine vollständige Genesung.

Der Angreifer hat offenbar auch die Sicherheitskräfte mit dem Hammer attackiert.

Das Haus von Familie Pelosi in San Francisco Eric Risberg/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Der Polizeichef von San Francisco William Scott erklärte, der Notruf sei um 2 Uhr 27 Ortszeit aufgezeichnet worden.

Der Verdächtige wurde wegen versuchten Mordes, Angriffs mit einer tödlichen Waffe, Einbruchsdiebstahls und mehrerer anderer Straftaten angeklagt, sagte Scott. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar.

Nancy Pelosi ist - nach Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris - die drittwichtigste Verantwortliche der USA. Seit 1987 ist die inzwischen 82-Jährige die Abgeordnete von San Francisco und pendelt zwischen ihrem Wahlkreis und Washington.

Kamala Harris schreibt sie und ihr Ehemann Doug seien geschockt von dem Angriff und wünschen Paul Pelosi eine rasche Besserung.

Das FBI ermittelt nach dem Angriff auf Paul Pelosi in San Francisco Eric Risberg/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Paul Pelosi ist Gründer einer Risikokapitalfirma und Millionär, er wohnt hauptsächlich in San Francisco, wo er geboren und aufgewachsen ist. Das Haus der Familie liegt im schicken Viertel Pacific Heights.

Nancy und Paul Pelosi sind seit 1963 verheiratet, sie haben fünf Kinder und viele Enkelkinder.