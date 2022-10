Der Ehemann von US-Politikerin Nancy Pelosi, Paul Pelosi ist in der Nacht zum Freitag brutal attackiert worden. Der Angriff ereignete sich in den frühen Morgenstunden im Wohnhaus des Ehepaares in San Francisco. Der 82-Jährige liegt mit Prellungen im Krankenhaus, wird sich aber voraussichtlich vollständig erholen. Der Angreifer befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei noch am Tatort und konnte festgenommen werden.

Nancy Pelosi, demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, ist häufig Zielscheibe von politischen Rechten in den Vereinigten Staaten.