Tote und Verletzte: Starke Explosion im Zentrum von Istanbul

Bei einer Explosion in einer beliebten Istanbuler Fußgängerzone sind am Sonntag vier Menschen getötet und 38 Menschen verletzt worden. Das erklärte der Gouverneur der Stadt. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort. In folgendem Video auf Twitter ist der Moment der Explosion zu sehen.

Bislang ist über die Ursache der Explosion nichts bekannt. In Sozialen Medien hieß es, die Geschäfte seien geschlossen und die Straße gesperrt worden. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, der Gegend rund um den Tatort fern zu bleiben. Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren zerborstene Scheiben und auf dem Boden liegende und mit Blutüberströmte Menschen zu sehen.

Die türkische Rundfunkbehörde Rtük hat eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, hieß es in dem Schreiben vom Sonntag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.