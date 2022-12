Fußball-WM: Frankreich bezwingt England 2:1 und steht im Halbfinale

Frankreich hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft das Halbfinale erreicht. Der Titelverteidiger bezwang England mit 2:1.

Aurélien Tchouaméni brachte Frankreich in der 17. Spielminute in Führung. Harry Kane glich nach der Halbzeit per Strafstoß aus. Olivier Giroud (78.) brachte Frankreich zu einem Zeitpunkt wieder in Führung, als England das Geschehen bestimmte. In der Schlussphase verpasste der Engländer Kane den Ausgleich, als er einen zweiten Elfmeter verschoss.

Der Gegner im Halbfinale heißt Marokko, das als erste afrikanische Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaft die Vorschlussrunde erreichte. Youssef En-Nesyri erzielte gegen Portugal den einzigen und entscheidenden Treffer in der 42. Spielminute. Der in der zweiten Hälfte eingewechselte Portugiese Cristiano Ronaldo bestritt sein 196. Länderspiel und glich damit die Weltbestmarke von Bader al-Mutawa aus Kuwait aus.

Im zweiten Halbfinale treffen am Dienstag, den 13. Dezember, Argentinien und Kroatien aufeinander.