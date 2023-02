Paris: Franzose "King" Coman schießt FC Bayern zum 1:0 Auswärtssieg

Der FC Bayern München hat beste Chancen, das Viertelfinale der Fußball Champions League zu erreichen. Im Achtelfinal-Hinspiel bei Paris Saint Germain setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 1:0 durch.

Das Tor des Abends im Prinzenparkstadion gelang dem französischen Nationalspieler und gebürtigen Hauptstädter Kingsley Coman in der 53. Minute. Auf Torjubel verzichtete der Offensivspieler, der früher selbst bei PSG kickte. Nach der Einwechslung des französischen Superstars Kylian Mbappé kurz darauf mussten die Münchner allerdings noch um den Auswärtssieg bangen. Trotzdem war Trainer Julian Nagelsmann mit der Leistung seiner Elf zufrieden.

PSG-Trainer Christophe Galtier erklärte die Heimpleite auch mit der langen Verletztenliste in seiner Mannschaft: "Ich hoffe, dass wir in drei Wochen körperlich wieder fit sind, dass wir einige Spieler zurückhaben und dass wir wichtige Umstellungen vornehmen können, ohne dass die Mannschaft Probleme bekommt. Und danach haben wir ein Spiel zu bestreiten. Wenn wir in der Lage sind, so zu spielen wie in den letzten 25 bis 30 Minuten, können wir hoffen, dass wir die Bayern besiegen können."

Im zweiten Spiel des Abends gewann AC Mailand gegen Tottenham Hotspur ebenfalls knapp mit 1:0. Das Tor in einer sonst ereignislosen Partie erzielte der Spanier Brahim Diaz bereits in der siebten Minute.

Der FC Bayern München muss im Rückspiel am 8. März auf den Franzosen Benjamin Pavard verzichten, der in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte wegen Foulspiels bekam.