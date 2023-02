Champions League-Kracher: Liverpool fordert Real Madrid heraus

In der UEFA-Champions League stehen am heutigen Abend die nächsten Achtelfinal-Spiele an. Dabei kommt es zu einem echten Leckerbissen: Der FC Liverpool trifft auf Real Madrid. Das Spiel ist gleichzeitig auch die Neuauflage des vergangenen Endspiels im Pariser Stade de France. Die Reds verloren im Mai 2022 nach einer überzeugenden Leistung knapp mit 0:1.

Auch 2018, damals in Kiew, verloren die Engländer gegen das "Weiße Ballett", 1:3 hieß es am Ende. Zwischenduch gewann Liverpool auch den Pokal, 2019 gegen Tottenham Hotspur. Aber gegen Real hat das Team um Trainer Jürgen Klopp noch Rechnungen offen und will Revanche.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp Peter Byrne/PA Wire

Doch Klopp zollt den Madrilenen höchsten Respekt. "Um ehrlich zu sein, müssen wir zwei super Spiele spielen, um weiter zu kommen. Doch damit habe ich kein Problem. Denn, wenn du nicht dein Bestes gibst, hast du keine Chance", so der 55-Jährige. Real Madrid müsse gar nicht perfekt spielen und habe immer noch eine Chance, das sei der Unterschied. "Das ist schon enorm. Ich kann es nicht erwarten", freut sich Klopp.

Eintracht Frankfurt gegen Favorit SSC Neapel

Real Madrid muss an der Anfield Road auf Toni Kroos verzichten. Der Mittelfeldspieler wurde von Trainer Carlo Ancelotti nicht in den Kader berufen. Medienberichten zufolge hat sich Kroos noch nicht von einer Magen-Darm-Grippe erholt. Der Tabellenzweite der Primera Division geht als Favorit in das Spiel - auch weil Liverpool bislang eine durchwachsene Saison spielt.

In der anderen Partie trifft Eintracht Frankfurt auf den Tabellenführer der Serie A, die SSC Neapel. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner will die Grundlage für das Weiterkommen legen. Neapel kassierte allerdings in der aktuellen Fußballsaison in 23 Spielen nur eine Niederlage und hat 15 Punkte Vorsprung vor Inter Mailand. In der Gruppenphase der Königsklasse setzten sich die Neapolitaner gegen Ajax Amsterdam, den FC Liverpool und die Glasgow Rangers durch.

Der Bundesliga-Sechste bewies sich zuletzt als erfolgreicher Gastgeber im Europacup und verlor nur eine von neun Partien. Eintracht-Kapitän Sebastian Rode kehrt nach überstandener Grippe in den Kader zurück. Für die Hessen ist es das erste K.o.-Spiel in der Königsklasse seit der Vereinsgründung.