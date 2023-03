In 500 Tagen beginnen die Olympischen Spiele in Paris - und Präsident Emmanuel Macron hat alle, die an der Organisation beteiligt sind, dazu aufgefordert, extremes Engagement an den Tag zu legen.

Bei einer Veranstaltung im Vorort Bobigny sprach der Staatschef von maximaler Mobilisierung und dass Paris den Planeten willkommen heißen werde. Er sprach von einer Veranstaltung von historischem Ausmaß.

In seiner Rede dankte Emmanuel Macron den freiwilligen Helferinnen und Helfern für die bereits geleistete Arbeit. Aber er forderte alle dazu auf, bei der Anstrengung nicht nachzulassen.

Macron gestand aber auch ein, dass es eine gewisse Gleichgültigkeit bei den Menschen in Paris gegenüber Olympia gebe.

Bisher kompliziertes Verfahren für teure Tickets

Einige Userinnen und User berichten, dass das Einschreiben für die Tickets sich eher kompliziert gestaltet. Auf der offiziellen Internetseite gibt es verschiedene zeitliche Etappen - und es wird angekündigt, dass Eintrittskarten auch ausgelost werden. So sind ab dem 15. März Personen an der Reihe, die sich schon zuvor eingeschrieben hatten.

Wie französische Medien berichten, sollen die Preise für die Eröffnungsfeier zwischen 90 und 2.700 Euro liegen.

Schwimmen in der Seine

Begeistern will Emmanuel Macron auch damit, dass sie im kommenden Jahr in der Seine schwimmen könnten.